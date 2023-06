Viereinhalb Stunden lang muss Oskar sich voll konzentrieren. Denn es geht um Rechnen, Kombinieren und Aufgaben lösen. Und das an zwei Tagen hintereinander! Oskar macht mit bei der Mathematik-Olympiade. Am Sonntag beginnt das Finale dieses Wettbewerbs.



Um bis dorthin zu kommen, musste der 14-Jährige schon einige Runden erfolgreich bestehen. Denn jedes Jahr machen rund 180 000 Schülerinnen und Schüler bei dem Wettbewerb mit. Ins Finale schafften es in diesem Jahr nur 197 davon.



„Diese Runden waren eine gute Vorbereitung“, meint Oskar mit Blick auf das Finale. Der Achtklässler macht außerdem im Förderprogramm „Jugend trainiert Mathematik“ mit und rechnet auch dort neben dem klassischen Mathe-Unterricht weiter.



„Einfach nur Aufgaben auszurechnen, ist allerdings langweilig“, meint Oskar. „Das kann ja auch der Taschenrechner.“ Viel besser findet er es, wenn es ums logische Denken geht. „Ich mag es, wenn ich etwas beweisen oder lösen muss“, erklärt er. Und selbst wenn Oskar es wollte: Einen Taschenrechner dürfte er nicht mit in die Prüfung nehmen. „Außer Zeichengeräten, Stiften und Papier ist fast nichts zugelassen“, berichtet er.



Im Finale trifft Oskar nun auf Mathe-Begeisterte aus ganz Deutschland. Er selbst hat allerdings keine weite Anreise. Denn Oskar lebt in Berlin, wo das Finale in den kommenden Tagen stattfindet. Neben den Tests gibt es auch noch ein großes Programm, mit Besuchen in einer Sternwarte und verschiedenen Museen. „Aufgeregt bin ich noch nicht“, sagt Oskar. „Aber das kann kurz vorher ja noch kommen.“



Ob Oskar später auch gerne in seinem Beruf rechnen würde? „Mathe macht mir Spaß, aber ich programmiere auch gerne und mag Informatik“, sagt er. „All das hat ja auch wieder mit logischem Denken zu tun.“