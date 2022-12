Das Wort Kantor leitet sich von dem lateinischen Begriff „canere“ ab und bedeutet singen. Früher wurden so Vorsänger in der Kirche und später auch Gesangsmeister in Schule genannt. Heute bezeichnet man so Kirchenmusiker, die meist hauptberuflich als Kantor oder Kantorin arbeiten.



In Angermünde ist zum Glück Maria Schella als Kantorin eingesprungen. Die 25-Jährige spielt dort in der Adventszeit bei Gottesdiensten die Orgel und betreut den Kinder- und Posaunenchor. Für die Aufgabe hat sie die besten Voraussetzungen. Denn eigentlich studiert sie Kirchenmusik. Im kommenden Jahr will sie ihr Studium abschließen und sich dann offiziell als Kantorin bei der Gemeinde bewerben.