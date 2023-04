HNO Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Ärzte-Streik Operationen an Hals, Nase und Ohren müssen warten Von dpa | 06.04.2023, 16:20 Uhr

Operationen an Nasen, Ohren oder am Hals von Kindern finden derzeit in vielen Krankenhäusern in Deutschland nicht statt. Dabei wären sie eigentlich nötig, etwa damit ein Kind besser hören kann. Aber zahlreiche Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, kurz HNO-Ärzte, sind im Streik. Das bedeutet: Sie machen ihre Arbeit nicht, und zwar aus Protest. Wie lange das noch so bleiben wird, ist bislang nicht bekannt.