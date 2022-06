Draußen vor der Staatsoper gab es ein kostenloses Konzert. Foto: Jörg Carstensen/dpa FOTO: Jörg Carstensen Kultur im Freien Oper hören, ohne zu zahlen Von dpa | 19.06.2022, 16:37 Uhr | Update vor 29 Min.

Wer in der Staatsoper Berlin eine Oper sehen will, zahlt schnell mal 50 Euro. Manche legen für gute Plätze sogar 250 Euro hin! Am Wochenende aber konnten die Menschen eine Oper sehen und hören, ohne etwas zu bezahlen!