Ende der Maskenpflicht Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Corona-Regeln Ohne Maske in Bus und Bahn Von dpa | 01.02.2023, 12:16 Uhr

Es reicht, wenn jemand hustet oder schnieft. Damit können schon mal eine Menge Keime durch die Luft fliegen und andere Menschen treffen. So funktioniert Ansteckung in vielen Fällen. Um die Menschen vor dem Coronavirus zu schützen, waren deshalb FFP-2-Masken in Bussen und Bahnen sehr lange Pflicht.