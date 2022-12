Einreise Foto: Uncredited/AP/dpa up-down up-down Reisen Ohne Kontrolle nach Kroatien Von dpa | 08.12.2022, 16:09 Uhr

Ohne an der Grenze einen Ausweis vorzuzeigen, in andere Länder reisen: Das geht zum Beispiel, wenn man von Deutschland in eines der Nachbarländer reist. Aber auch nach Norwegen, Spanien oder Ungarn kommt man in der Regel ohne Kontrollen an der Grenze. Das liegt am sogenannten Schengener Abkommen. Am Donnerstag wurde beschlossen: Das Land Kroatien wird ab 2023 auch Teil des Schengen-Raums.