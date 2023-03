Kein Abschluss Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Schule und Beruf Ohne Abschluss raus aus der Schule Von dpa | 06.03.2023, 15:46 Uhr

Nach vielen Jahren des Lernens hat man ihn hoffentlich in der Tasche: den Schulabschluss. Bei einigen ist es der Hauptschulabschluss, anderen die Mittlere Reife oder das Abitur. So einen Abschluss braucht man für zahlreiche Berufe, um etwa einen Ausbildungsplatz zu bekommen oder an einer Universität zu studieren.