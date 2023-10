Weihnachtliche Märkte starten Oh, du fröhlicher Wintermarkt Von dpa | 13.10.2023, 16:19 Uhr | Update vor 2 Std. Weihnachtsmarkt Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down

Schauen wir mal in den Kalender: Es ist nicht mal Mitte Oktober. Schauen wir aufs Thermometer: Mit 20 Grad Celsius ist das Wetter an vielen Orten eher spätsommerlich. Doch trotz allem eröffnen ab diesem Wochenende die ersten Märkte, die stark an Weihnachtsmärkte erinnern. Wintermärkte werden sie allerdings oft genannt.