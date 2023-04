An manchen Orten kann es am Samstag noch zu leichten Regenschauern kommen, teilten Fachleute am Freitag mit. Sonntag soll es dann trocken bleiben. Am Montag lässt sich endlich die Sonne blicken. Die Fachleute erwarten aber am gesamten langen Wochenende Temperaturen von bis zu 20 Grad.



Da passt es gut, dass am Montag vielerorts die Freibäder aufmachen. Wer sich noch nicht traut, ins kühle Wasser zu springen, kann das Wochenende aber auch anders genießen. Zum Beispiel beim Eisessen, Fußballspielen oder Malen mit Straßenmalkreide. Hauptsache draußen!