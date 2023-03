Analoge Uhren Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Analoge und digitale Uhren Ob mit oder ohne Zeiger Von dpa | 21.03.2023, 16:36 Uhr

Manchen Menschen scheint es so, als würden analoge Uhren mit großen Zeigern aus dem Alltag verschwinden. Es gibt viele, die den Eindruck haben, „dass es im öffentlichen Raum weniger Zeigeruhren als früher gibt“, sagt etwa der Stadtforscher Dietrich Henckel. Dabei gibt es auf öffentlichen Plätzen noch mehrere Tausend davon. Kaum welche wurden abgeschafft, erklärt ein Fachmann. Ihren festen Platz in der Öffentlichkeit haben analoge Uhren demnach also nach wie vor.