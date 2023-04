Gute Besserung! Wenn sich eine Sportlerin am Bein verletzt, bleibt sie so lange auf der Bank, bis sie wieder gesund ist. Das findet niemand komisch oder schlimm. Was bei körperlichen Krankheiten ganz normal ist, war bei psychischen Krankheiten lange Zeit ein Tabu. Statt psychisch kann man auch seelisch sagen. Betroffene haben ihre Krankheiten oft geheim halten müssen und sich teilweise sogar dafür geschämt.

Doch das ändert sich zum Glück gerade. Immer mehr Sportler wollen sich nicht mehr verstecken. Louisa Grauvogel ist eine von ihnen. Sie galt als eine der besten Mehrkämpferinnen und Hürdenläuferinnen des Landes und wollte zu Olympia. Gleichzeitig hat sie noch Biochemie studiert. Bis eines Tages alles zu viel wurde.

Nach einem Hörsturz und einem Zusammenbruch hat sich Louisa Grauvogel dafür entschieden, ihre Sportkarriere zu beenden. Und die Gründe dafür nicht verheimlicht. Sie sagt: Es tat gut, das öffentlich zu machen. Sie möchte damit auch ein Zeichen setzen: „Um auch andere für dieses Thema zu sensibilisieren – nicht nur was den Leistungssport angeht.“