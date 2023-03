Freunde Foto: --/Lovis Wiefelspütz/dpa up-down up-down Weltreise Nur zusammen klappt es Von dpa | 26.03.2023, 13:29 Uhr

Sie reisen von Deutschland aus in die Länder Singapur, Australien, Vietnam und Oman und kehren danach zurück. Bestenfalls legen sie zwischendurch noch weitere Stopps in anderen Ländern ein. Das ist der Plan von zwei jungen Männern aus Norddeutschland. Das Besondere an ihrer Reise: Die beiden Freunde Alexander Källner und Lovis Wiefelspütz sind auf die Hilfe des jeweils anderen angewiesen.