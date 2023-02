Lehrerin Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Zu wenig Lehrer Nur vier Tage Schule statt fünf Von dpa | 14.02.2023, 12:07 Uhr

Schule nur an vier Tagen statt an fünf in der Woche: Das klingt ungewöhnlich! Im Ort Wiefelstede soll es das aber bald so sein. Die Grundschule im Bundesland Niedersachsen führt eine sogenannte Vier-Tage-Woche ein.