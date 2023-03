Immer mal wieder fliegen welche an der Erde vorbei. Ungewöhnlich am Samstag ist, dass man den Asteroiden zumindest am Nachthimmel erkennen kann. Denn auch wenn 168 000 Kilometer unglaublich weit entfernt klingen: Der Mond ist sogar mehr als doppelt so weit entfernt.



Die Raumfahrtbehörde Nasa hatte den Asteroiden erst vor Kurzem entdeckt. Er ist etwa 40 bis 100 Meter groß. Das ist größer als ein Hochhaus mit 13 Stockwerken. Gefährlich ist der Asteroid nicht für uns.