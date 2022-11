Sie helfen dabei, einzelne Bäume über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Försterinnen und Förster schauen sich regelmäßig unter anderem das Laub oder die Nadeln der Bäume an. Außerdem achten sie darauf, ob die Pflanzen Früchte tragen oder von Schädlingen befallen sind. So bekommen die Fachleute einen Überblick, wie es den Bäumen in Deutschland geht und wie sich die Wälder entwickeln.



In diesem Fall stehen die Bäume in einem Waldstück in der deutschen Hauptstadt Berlin. Hier stellten Fachleute am Mittwoch einen Bericht zum Zustand des Waldes vor. Dabei kam heraus: Immer weniger Waldbäume in Berlin sind ohne Schäden. Auch in anderen Teilen von Deutschland macht den Bäumen zum Beispiel die Trockenheit im Sommer zu schaffen.