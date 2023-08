Im Osten von Slowenien brach sogar ein Damm am Fluss Mur. Hubschrauber brachten am Sonntag Betonblöcke an die Stelle, um die Lücke im Damm zu schließen. So soll verhindert werden, dass ganze Dörfer überschwemmt werden.



Auch an anderen Orten sind viele Helfer unterwegs. So wurden auch Menschen gerettet, die sich auf Bäumen oder Hausdächern in Sicherheit gebracht hatten.



Fachleute sagen, der Schaden in den Regionen ist groß. Es wird viel Geld kosten, alles wieder in Ordnung zu bringen. Slowenien etwa könne dafür Hilfe beantragen bei der Europäischen Union, sagte einer ihrer Vertreter. Diesem Bündnis aus 27 Staaten gehört auch Deutschland an.