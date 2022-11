Taylor Swift Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down Musik-Preise Noch mehr Preise für Taylor Swift Von dpa | 21.11.2022, 11:47 Uhr

Ob Taylor Swift irgendwann keinen Platz mehr für all die Trophäen hat? Die Sängerin aus dem Land USA hat schon eine Menge Preise verliehen bekommen. Am Sonntagabend kamen sechs weitere dazu. Denn in der Stadt Los Angeles wurden die American Music Awards (kurz AMAs) vergeben.