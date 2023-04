Nun hat sie einen Plan! Jacinda Ardern hat am Mittwoch bekannt gegeben: Sie möchte für ein Semester an eine Universität gehen. Und nicht an irgendeine! Ab Herbst wird sie ein halbes Jahr lang an der sehr angesehenen Universität Harvard verbringen. Aber was hat sie dort vor? „Reden halten, lehren und lernen“, schrieb sie auf Instagram. Sie will sich vor allem mit den Themen Regierungsführung und Extremismus im Internet beschäftigen.



Länger als ein Semester will sie aber nicht an der Universität in dem Land USA bleiben. Sie will danach wieder nach Hause. „Neuseeland ist schließlich Heimat!“, schrieb sie.