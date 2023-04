Nina Chuba Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down „Wildberry Lillet“-Sängerin Nina Chuba mag kleine Glücksmomente Von dpa | 13.04.2023, 14:31 Uhr

„Ich will Immos, ich will Dollars“, singt Nina Chuba in ihrem berühmten Song „Wildberry Lillet“. Das Lied ging vergangenen Sommer etwa auf der Plattform TikTok viral. Mit Immos meint sie Häuser, und Dollars bedeutet Geld.