Nina Chuba Foto: Silas Stein/dpa Musik im Sommer Nina Chuba bei den Festival-Schwestern Von dpa | 18.06.2023, 16:39 Uhr

„Ich will haben, haben, haben“, singt Nina Chuba in ihrem Lied „Wildberry Lillet“. Am Wochenende bekam, bekam und bekam sie: nämlich große Auftritte und viel Applaus. Denn Nina Chuba stand bei gleich zwei großen Musik-Festivals auf der Bühne.