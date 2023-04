Wie ist es zum Urknall gekommen? Diese spannende Frage hat Jakob der blauen Eule gestellt. Und Ole fallen da direkt noch ein paar weitere Fragen ein: Was war vor dem Urknall? War das Weltall schon vor dem Urknall unendlich und dehnt sich alles immer weiter aus? All das wird im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ geklärt. Hilfe bekommt Ole dabei von Niklas Kolorz. Niklas ist Wissenschaftsjournalist, Buchautor und seine Kanäle auf YouTube und TikTok wurden bereits mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Jetzt mitmachen!

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.

