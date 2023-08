Streaming Nicht mehr teilen Von dpa | 10.08.2023, 15:51 Uhr | Update vor 23 Min. KINA - Nicht mehr teilen Foto: Richard Drew/AP/dpa up-down up-down

Was ein Haushalt ist, ist eigentlich klar: Menschen, die gemeinsam zusammen in einem Haus oder einer Wohnung leben. Sie teilen nicht nur das Bad, sondern manchmal auch den Zugang zu einem Streaming-Anbieter wie Netflix oder Disney+. So können mehrere Menschen gleichzeitig Serien oder Filme übers Internet schauen.