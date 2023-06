Neymar Foto: Matthieu Mirville/Zuma Press/dpa up-down up-down Wasser umgeleitet Neymar soll gegen Umweltgesetze verstoßen haben Von dpa | 25.06.2023, 14:49 Uhr

Wasser aus einem Fluss abzweigen, um es im eigenen Garten zu benutzen: Das ist im Ort Mangaratiba in Brasilien verboten. Doch der Fußball-Profi Neymar soll das trotzdem gemacht haben. Auf seinem Grundstück in seinem Heimatland Brasilien habe er damit gegen Umweltgesetze verstoßen, stellten Fachleute fest. Bei einem Besuch vor Ort merkten sie: Um einen künstlichen See anzulegen, wurden auch unerlaubt Erde und Felsen bewegt sowie Wasser umgeleitet.