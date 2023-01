Das ist eine von vielen technischen Neuheiten, die jetzt in der Stadt Las Vegas im Land USA gezeigt werden: auf der Messe CES. Unter Technik-Fans ist die berühmt. Firmen und Leute aus aller Welt kommen dorthin, um Erfindungen zu zeigen und anzusehen.Zu den wichtigsten Themen in diesem Jahr zählen Fachleute unter anderem die Künstliche Intelligenz, kurz KI. Das sind Programme, die ständig dazu lernen und so immer mehr können. KI ist zum Beispiel wichtig, damit Fahrzeuge in Zukunft wirklich allein und gleichzeitig sicher unterwegs sein können.



Viel dreht sich auf der CES auch um das Wort Metaverse. Das bezeichnet eine virtuelle Umgebung, die man mit einer speziellen Brille betrachtet. Das kann sich anfühlen, als wäre man in einem anderen Raum unterwegs, im Dschungel oder sogar auf dem Mond.