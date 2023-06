Diese Brille präsentierte der Hersteller Apple am Montagabend im Land USA. Die „Vision Pro“ ist die neuste Erfindung des Unternehmens und hat einen stolzen Preis: Ganze 3500 Dollar soll man für sie zahlen. Das sind etwa 3270 Euro. Das Gerät soll man Anfang kommenden Jahres in den USA kaufen können.

Was kann die Brille?

In der Brille befinden sich Bildschirme. Damit kann man in die echte Umgebung Dinge vom Bildschirm einblenden. Man sieht also sein Zimmer und gleichzeitig den Computerbildschirm. Bedient wird die Brille per Hand, mit der Stimme oder den Augen. Menschen könnten die Brille für die Arbeit benutzen, aber zum Beispiel auch Filme in 3D damit schauen.

Innovativ oder unwichtig?

Der Chef der Firma Apple glaubt, dass diese neue Erfindung unsere moderne Welt verändern wird. Jedoch ist die mehr als 3000 Euro Brille längst nicht für jeden bezahlbar. Außerdem ist die Frage, ob wir noch mehr Technik und Internet in unserem Alltag haben wollen und ob wir solche Brillen wirklich brauchen.

