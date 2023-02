Der Grund dafür: Es fehlen Lehrkräfte! Zwei Lehrerinnen an der Grundschule sind schwanger und dürfen aktuell nicht arbeiten. Dazu ist eine weitere Lehrerin lange erkrankt. Deshalb sollten die Kinder jeweils nur an vier Tagen der Woche Unterricht in der Schule haben.



Doch nachdem diese Pläne bekannt wurden, hat sich das zuständige Ministerium im Bundesland Niedersachsen eingeschaltet. Man habe die Sache noch mal überprüft. Es soll nun doch möglich sein, Unterricht von Montag bis Freitag zu machen. Dazu würde etwa der Stundenplan umgestellt. Außerdem würden Klassen zusammengelegt. „Die "Vier-Tage-Woche" ist damit vom Tisch“, teilte der Sprecher des Ministeriums mit.