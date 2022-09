Der Davidstern ist ein bekanntes religiöses Symbol und steht im Judentum für die Verbundenheit mit Gott. Oft ist er auf oder an einer Synagoge zu sehen. So nennt man ein Gebäude, in dem sich jüdische Gemeinden zum Gottesdienst versammeln.



Doch die Synagoge in Görlitz im Bundesland Sachsen hatte lange Zeit keinen Davidstern. Denn vor mehr als 80 Jahren verschwand das Zeichen von der Synagoge. Damals herrschten in Deutschland die Nationalsozialisten. Sie verfolgten Juden und ermordeten sehr viele von ihnen. Auch Symbole ihres Glaubens wurden zerstört.



Für das prächtige alte Gebäude in Görlitz wurde nun ein neuer Davidstern angefertigt. „Das ist ein historischer Moment und eine Herzensangelegenheit für unsere Stadt“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt.