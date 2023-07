Windräder Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Klimafreundliche Energie Neue Windräder kommen zu langsam Von dpa | 18.07.2023, 15:41 Uhr | Update vor 1 Std.

An manchen Orten sind es so viele, dass man sie kaum zählen kann. Doch längst nicht überall in Deutschland stehen so viele Windräder herum. Die Kraft des Windes ist ein guter Weg, um umweltfreundlich Strom zu produzieren. Denn anders als etwa bei Kohlekraftwerken werden dabei keine schädlichen Gase ausgestoßen.