Spielwaren-Messe in Nürnberg Neue Trends in der Spielewelt Von dpa | 31.01.2023

Das Handy raus und das Spielzeug-Auto filmen. Zack! Plötzlich sammelt man mit dem Auto auf dem Smartphone Gegenstände ein. So funktioniert eines der neuen Spiele auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. An diesem Mittwoch eröffnet die große Messe in der Stadt im Bundesland Bayern.