Schutz von Menschen und Umwelt Neue Regeln für Chemikalien Von dpa | 01.10.2023, 16:39 Uhr | Update vor 1 Std. Chemikalien Foto: Uwe Anspach/dpa

Die Menschen auf der Welt verwenden heute 50 Mal so viele Chemikalien wie zu der Zeit, als ungefähr deine Großeltern geboren wurden. Und in Zukunft dürfte noch viel mehr davon genutzt werden als heute. Die chemischen Stoffe und Verbindungen kommen einfach überall vor: in Kleidung, in der Landwirtschaft, in Arzneimitteln, in Baumaterialien, in Fahrzeugen, in Verpackungen, und so weiter.