Neue Raumfahrer angekommen Von dpa | 03.03.2023, 15:45 Uhr

Sie mussten ein bisschen warten. Denn ein Computerprogramm für das Andocken der Raumkapsel an der Raumstation ISS wollte erst nicht so richtig. Schließlich konnten die vier Raumfahrer aber mit ihren Kollegen auf der Raumstation ISS über Funk sprechen. Etwas später trafen sie sich alle in einem Raum in etwa 400 Kilometern über der Erde und konnten sich umarmen.