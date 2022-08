Wer eingeschult wird, bekommt eine Schultüte. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Einschulung im ersten Bundesland Neue Kinder an der Schule Von dpa | 11.08.2022, 15:34 Uhr

Bestimmt erinnerst du dich noch an die Aufregung: Wie sind die Lehrerinnen und Lehrer? Mag ich die anderen Kinder? Vor seiner Einschulung ist man oft ziemlich nervös! In Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag mehr als 170 000 Kinder in ihr erstes Schuljahr gestartet. Das Bundesland ist das erste, das nach den Sommerferien wieder mit dem Unterricht begonnen hat.