Die deutsche Familienministerin macht sich Sorgen. Lisa Paus befürchtet, dass bald mehr Familien mit Kindern in Deutschland arm werden. „Es geht inzwischen um die Existenz“, sagte sie zu Reportern.

Das hat mit den steigenden Preisen für sehr wichtige Dinge zu tun: Lebensmittel zum Beispiel und Gas für warmes Wasser und die Heizung. Wenn alles viel teurer wird, reicht das Geld dann für manche nicht mehr.

Über diese Probleme wird schon eine Weile gesprochen. Es gab auch schon Unterstützung der Regierung. Das 9-Euro-Ticket zum Beispiel sollte den Menschen helfen, Geld zu sparen. Damit ist allerdings Ende des Monats Schluss.

Am Donnerstag kündigte der Kanzler Olaf Scholz weitere Entlastungen an. Allerdings sagte er noch nicht, wie genau die aussehen sollen. Das will die Regierung in den nächsten Tagen entscheiden.