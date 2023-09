Gesetz verabschiedet Neue Heizungen für mehr Klimaschutz Von dpa | 08.09.2023, 15:33 Uhr | Update vor 34 Min. Wärmepumpe Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down

Alte Heizung raus, neue Heizung rein: Das wird in den kommenden Jahren in vielen Häusern passieren. So soll Deutschland klimafreundlicher werden. Aber reicht das aus?