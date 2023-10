Raketen fliegen durch die Luft. Bomben schlagen in Häusern ein. Im Nahen Osten gibt es seit dem Wochenende schwere Kämpfe. Denn Mitglieder der Gruppe Hamas haben den Staat Israel angegriffen. Israel wehrt sich nun mit Gegenangriffen. Hier erfährst du mehr über beide Seiten.



Israel: Lange konnten Juden an vielen Orten der Welt nicht sicher leben. Sie wurden bedroht, verfolgt und sogar getötet. Das sollte sich vor 75 Jahren ändern. Denn damals gründeten sie ihren eigenen Staat: Israel. Auf dem Gebiet des neuen Staates lebten damals die Palästinenser. Die Israelis sahen dieses Land aber als ihr eigenes an. Denn in dem Gebiet lebten auch vor langer Zeit schon Juden. Als Israel gegründet wurde, flüchteten viele Palästinenser oder wurden vertrieben. Heute leben mehr als zwei Millionen von ihnen im Gazastreifen, einem schmalen Gebiet an der Grenze zu Israel, sowie in anderen Gebieten. Bei der Gründung ihres Staates bekamen die Israelis die Unterstützung anderer Länder. Bis heute muss sich Israel jedoch immer wieder gegen Angriffe verteidigen. Dafür gibt das Land sehr viel Geld aus. Viele junge Männer und Frauen werden außerdem eine Zeit lang beim Militär ausgebildet, damit sie ihr Land verteidigen können.



Hamas: Viele Palästinenser sind unzufrieden damit, wie das Gebiet zwischen ihnen und Israel aufgeteilt ist. Sie möchten dort ihren eigenen Staat gründen. Einige wollen ihre Ziele auch mit Gewalt erreichen. Etwa die radikale Gruppe Hamas. Sie herrscht im Gazastreifen. Die Hamas gibt es seit über 30 Jahren. Ihr Ziel ist es, den Staat Israel zu zerstören. Deshalb greift die Hamas die Menschen in Israel immer wieder an. Deutschland und andere Länder sagen: Die Hamas ist eine Terrororganisation.



Eine mögliche Lösung für den Konflikt wäre es zum Beispiel, zwei Staaten zu gründen: Israel und Palästina. Doch sich zu einigen ist schwer. Das liegt unter anderem daran, dass sich die beiden Seiten bisher einigen konnte, wie die Grenze verlaufen sollte.