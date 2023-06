Planespotter Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Militärübung Neue Flugzeug-Fotos für die Sammlung Von dpa | 15.06.2023, 15:02 Uhr

Mit Kameras und Trittleitern stehen Menschen am Zaun eines Flugplatzes. Sie wollen Flugzeuge fotografieren, die dort landen und abfliegen. Die vielen Leute nicht zufällig da: Gerade gibt es am Fliegerhorst Wunstorf in der Nähe von Hannover einiges zu sehen. Für eine große Militärübung sind viele Flugzeuge im Einsatz, die man sonst nicht so leicht zu Gesicht bekommt. Die Flugzeug-Fans kommen sogar aus anderen Ländern her, um Fotos zu machen.