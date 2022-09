Zum Beispiel unterstützt sie schon länger eine schwedische Stiftung, die Kindern mit schlimmen Erkrankungen Wünsche erfüllt. Am Mittwoch teilte die Stiftung mit: Greta Thunberg ist die neue Botschafterin.

Als Botschafterin informiert sie über die Arbeit der Stiftung

Botschafterinnen und Botschafter informieren zum Beispiel über die Arbeit der Organisationen, für die sie stehen. „Ich hoffe, dass ich mithilfe meiner Plattform einen Beitrag leisten kann“, sagt Greta Thunberg in einem Video. Da sie so berühmt ist, hören ihr viele Menschen zu. Sie bekommt Aufmerksamkeit für das, was sie sagt oder im Internet postet.

Greta fühlt sich geehrt

Greta Thunberg sagt außerdem, dass sie sich sehr geehrt fühle, für diese Aufgabe ausgewählt worden zu sein. „Das bedeutet mir sehr viel, weil ich es für wichtig halte, ein Licht auf den Kampf zu werfen, den viele Kinder und Jugendliche mit Krankheiten und Diagnosen jeden Tag im Stillen ausfechten.“