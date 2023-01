Luisa Neubauer und Greta Thunberg Foto: dpa/Oliver Berg up-down up-down Greta Thunberg und Luisa Neubauer Bei Wind und Regen - Klimaaktivistinnen protestieren gegen Braunkohleabbau Von dpa | 15.01.2023, 16:07 Uhr

Starke Windböen wehen durch das Dorf Lützerath. Zwischendurch regnet es immer wieder. Trotz des fiesen Wetters kamen am Wochenende Tausende Menschen in die Nähe des Dorfes im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Auch die bekannten Aktivistinnen Luisa Neubauer und Greta Thunberg liefen in dicken Jacken und mit Kapuzen über das Gelände.