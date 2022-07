Wieso interessieren sich plötzlich alle für eine Gasleitung? Normal ist das nicht. Aber seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, ist manches anders. Viele Menschen in Deutschland sind sehr gespannt und auch nervös, was als nächstes passiert. Denn am Montag wurde die Gasleitung mit dem Namen Nord Stream 1 abgeschaltet. Sie liefert nun kein russisches Gas mehr zu uns. Dazu beantworten wir einige Fragen.