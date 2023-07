Stechmücke Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Nervig, aber nicht für alle Von dpa | 03.07.2023, 10:48 Uhr

Wie oft stechen Mücken uns in der Nacht? Und was soll an den nervigen Insekten denn bitte wichtig sein? Eine Mücken-Fachfrau gibt Antworten.