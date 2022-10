Diese Boje misst, wie stark Wellen sind. Archivfoto: Silas Stein/dpa up-down up-down Naturschutz und Technik Wellen am Bodensee messen Von dpa | 19.10.2022, 13:08 Uhr | Update vor 30 Min.

Fährt ein Schiff vorbei, werden Wellen erzeugt. Sie breiten sich auf dem See aus und schwappen Richtung Ufer. So etwas kann man an jedem Gewässer beobachten. Fachleute messen, wie stark die Wellen dabei sind. Aber wozu?