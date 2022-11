Darauf haben Fachleute im Mittelgebirge Harz aufmerksam gemacht. Denn solche digitalen Wanderwege führen manchmal einfach mitten durch die Landschaft.

Ein Fachmann erklärt, was das Problem ist, wenn Wandersleute die angelegten Pfade verlassen: „Sie stören dann zum Beispiel Ruhezonen oder betreten besonders streng geschützte Areale.“ Das kann Waldtieren und Pflanzen schaden. Dabei wüssten die meisten Leute nicht einmal, dass sie etwas falsch machen.

Wer beim Wandern einem Schild folgt, ist sicher auf einem richtigen Weg. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

Dagegen will etwa der Nationalpark Harz etwas tun. Auf der eigenen Webseite und in Wanderapps werden die richtigen Wege veröffentlicht. Zugleich sollen falsche digitalen Wege in anderen Apps gelöscht werden. Das ist mühsam, weil ständig jemand etwas neu hinzufügen kann.