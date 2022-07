Bisher schon war der Nationalpark Bayerischer Wald ziemlich groß. Seit Donnerstag nun ist er noch größer: In einer Feierstunde wurde erklärt: 605 Hektar gehören nun zusätzlich dazu. Das entspricht etwa einer Fläche, die zwei Kilometer lang ist und drei Kilometer breit.

Dabei hat die Natur in der Region sogar noch mehr Orte, an der sie geschützt ist. Denn der deutsche Park grenzt direkt an den Nationalpark Böhmerwald im Land Tschechien. Das ist toll für die Tiere und Pflanzen, für die Landesgrenzen sowieso keine Rolle spielen.