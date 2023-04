Zumindest im Norden Deutschlands beginnt die Heuschnupfen-Zeit diesmal nicht allzu heftig, sagt ein Experte. Denn dort schwebt noch nicht so viel Blütenstaub in der Luft. Einerseits blühen die Bäume noch nicht so stark. Andererseits hat viel Regen in den vergangenen Wochen die Luft von Blütenpollen gereinigt.



„Es geht in diesem Frühjahr eher gemächlich voran“, sagt ein Experte. „Der Birkenpollen-Flug wird sich allmählich verstärken, wenn sich die Sonne mal zeigt.“ Auf den Pollen der Birke reagieren viele Leute allergisch. Sie müssen dann etwa viel niesen, haben Husten und Schnupfen und fühlen sich abgeschlagen.