Backe, backe Lebkuchen

Sie schmecken in fast allen denkbaren Formen und Sorten. Mal sind sie mit Schokolade überzogen, mal mit Zuckerguss. Andere mögen Lebkuchen mit einer Mandel in der Mitte. Vor allem in der Weihnachtszeit ist dieses spezielle Gebäck beliebt.