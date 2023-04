Name für einen Wurm Foto: Rhiannon LaVine/Naturkundemuseum Karlsruhe/dpa up-down up-down Fund im Gestein Name für einen Wurm Von dpa | 12.04.2023, 11:22 Uhr

Forschende haben in der Erde gegraben und Erstaunliches entdeckt: eine neue Ringelwurmart. Die Art wurde als Fossil im Land USA gefunden. Ein Fossil ist etwas, was von vergangenem Leben übrig geblieben ist, in diesem Fall eben ein versteinerter Wurm. Der Ringelwurm hatte vor etwa 500 Millionen Jahren gelebt, damals am Boden eines Ozeans.