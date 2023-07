Kinder Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Kinder in Deutschland Nahe dran an der Armut Von dpa | 26.07.2023, 13:13 Uhr | Update vor 1 Std.

Kinder sollten jeden Tag etwas zu essen bekommen und sich Schulmaterialien leisten können. Auch ein Hobby zu haben, wäre gut. Doch nicht in allen Familien in Deutschland ist genug Geld dafür da. Mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche waren im vergangenen Jahr von Armut bedroht. Das teilten Fachleute am Mittwoch mit.