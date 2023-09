Am Montag schaute sich ein Fachmann die Anlage genauer an. Dabei kam heraus: Schuld an der Störung ist wahrscheinlich eine Nacktschnecke. Das kleine Tier war irgendwie in das Gerät gekrochen. Und plötzlich war die Ampel aus! Das berichtete die Stadt am Dienstag. Nun muss das Gerät ausgetauscht werden.



Bis dahin gelten an solchen Kreuzungen ohne funktionierende Ampel übrigens die Verkehrsschilder.