Soziale Medien in den USA Nachts kein Tiktok mehr Von dpa | 24.03.2023, 13:45 Uhr

Tiktok und Instagram nutzen, ohne dass die Eltern es wissen: Das soll bald in einem Teil des Landes USA für Kinder und Jugendliche nicht mehr möglich sein. Die Regierung des Bundesstaates Utah will, dass ein Elternteil bei der Anmeldung in sozialen Medien zustimmen muss.