Die starken Regengüsse haben zu schlimmen Überschwemmungen geführt. Viele Millionen Menschen sind betroffen. Etliche Leute haben ihre Häuser und ihr Hab und Gut verloren. Viele Menschen sind gestorben. Bauern haben ihre Tiere verloren. Brücken sind eingestürzt, Straßen wurden zerstört.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Regierung von Pakistan den Notstand ausgerufen. So können andere Länder und Organisationen besser helfen. Am Dienstag wurde ein erster Plan vorgestellt, wie die Menschen in Pakistan in den nächsten Monaten unterstützt werden sollen.